Пашинян – о процессах на некоторых участках границы: не впадайте каждый день в панику из-за этого

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся процессов, происходящих в эти дни на некоторых участках границ Армении.

Как передает Арменпресс, премьер-министр РА затронул эту тему в своем послании к народу.

«В эти дни в некоторых частях границ Армении происходят процессы, которые, конечно, болезненны и с большой болью воспринимаются многими нашими соотечественниками. Это, конечно, понятно, но мы должны констатировать, что наши Вооруженные силы размещены вдоль границы Республики Армения. В данном случае, речь идет об армянском отрезке, случай Арцаха - это отдельный вопрос. Конечно, эти процессы, происходящие у нашей границы, вызывают серьезные вопросы в восприятии людей. Есть также разного рода типы практические задачи, но они не являются неразрешимыми, над их решением мы работаем. Наши Вооруженные силы размещены вдоль границы с Арменией, и прошу вас каждый день не впадать в панику по этому поводу. Наши дальнейшие действия должны быть направлены на то, чтобы сделать из нее настоящую границу, а не линию фронта. Мы должны идти этим путем», - сказал Пашинян.