Дороги на территории Армении в основном проходимы
Из Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщают, что дороги на территории Армении в основном проходимы.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, труднопроходимы.
В городе Апаран Арагацотнской области идет снег.
О Ларсе
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с осадками автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовых автомобилей.
Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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