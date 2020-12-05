Из Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщают, что дороги на территории Армении в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, труднопроходимы.

В городе Апаран Арагацотнской области идет снег.

О Ларсе

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с осадками автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.