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"Айастани Анрапетутюн": Европа сжимает кольцо вокруг Турции и Азербайджана

"Айастани Анрапетутюн": Европа сжимает кольцо вокруг Турции и Азербайджана

Действия Турции, главного зачинщика арцахской войны, инициированные  вблизи Европы, к тому же против  государства – члена СЕ, вынуждают страны Старого света  принимать серьезные контрмеры, на высоком уровне критикуя ее действия.  Европейские страны и структуры начали параллельно два процесса: признание факта агрессии против Арцаха - со всеми вытекающими из этого последствиями, и принуждение к возобновлению переговорного процесса для решения вопроса.                    


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