"Айастани Анрапетутюн": Европа сжимает кольцо вокруг Турции и Азербайджана

Действия Турции, главного зачинщика арцахской войны, инициированные вблизи Европы, к тому же против государства – члена СЕ, вынуждают страны Старого света принимать серьезные контрмеры, на высоком уровне критикуя ее действия. Европейские страны и структуры начали параллельно два процесса: признание факта агрессии против Арцаха - со всеми вытекающими из этого последствиями, и принуждение к возобновлению переговорного процесса для решения вопроса.

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