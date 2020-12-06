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По траектории истории

По траектории истории

6 декабря 1958 года постановлением Верховного Совета Армении Микояновский район и одноименный поселок были переименованы в Ехегнадзор.

-  6 декабря 2015 года в Армении прошел референдум по конституционным поправкам.

- 6 декабря 1865 года Конституция США запретила в стране рабство.

-  6 декабря 1956 года умер армянский писатель, публицист, поэт, прозаик, драматург, переводчик Дереник Демирчян — академик АН Армянской ССР (1953), заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1940).

- 6 декабря 1985 умер Микаел Шатирян — армянский прозаик, драматург, заслуженный деятель культуры Армянской ССР (1985). 

М. А.


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