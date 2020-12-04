Гагик Галачян отозван с должности посла Армении в Казахстане и Кыргызстане

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отзыве Гагика Галачяна с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.