МИД Арцаха приветствует принятие НС Франции резолюции о необходимости признания Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с комментарием по поводу резолюции, принятой Национальным Собранием Франции. Как сообщает Арменпресс, в комментарии МИД Республики Арцах говорится:

“Приветствуем резолюцию, принятую 4 декабря Нижней палатой – Национальным Собранием Парламента Франции, которая вновь подтверждает ключевую позицию, выраженную в принятой Сенатом Франции 25 ноября резолюции о необходимости признания французским Правительством Республики Арцах.

Считаем важным, что данная резолюция, обобщая позицию Парламента Франции, решительно осуждает вооруженную агрессию Азербайджана против Арцаха, развязанную при поддержке Турции и завербованных ею наемных террористов, а также преступления, совершенные против гражданского населения на почве национальной ненависти.

Мы также высоко ценим усилия французских парламентариев по оказанию гуманитарной помощи Арцаху при сотрудничестве с властями Франции и других европейских стран, что станет значительным вкладом в эффективное разрешение гуманитарного кризиса, возникшего в нашей республике в результате войны.

Надеемся, что принятые обеими палатами французского парламента резолюции о признании Республики Арцах станут прочной политической основой для признания Республики Арцах центральными властями Франции.

Вновь подчеркиваем, что международное признание Республики Арцах будет гарантировать права граждан Арцаха на свободное и достойное проживание на родной земле, а также способствовать обеспечению более прочной безопасности, стабильности и предсказуемости в регионе Южного Кавказа.

Принятие резолюций о признании независимости Арцаха также придаст дополнительный импульс политическому урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, в основу которого должно быть положено признание факта реализации народом Арцаха права на самоопределение”.