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Глава МИД РФ и генсек ООН обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава МИД РФ и генсек ООН обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 3 декабря провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, Гутерреш приветствовал роль России в достижении договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. 

Собеседники рассмотрели возможности организаций системы ООН по оказанию содействия решению гуманитарных проблем в регионе во взаимодействии с Азербайджаном, Арменией и российскими миротворцами.

Были обсуждены и другие вопросы.


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