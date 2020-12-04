Глава МИД РФ и генсек ООН обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
21:36, 4 Декабрь, 2020
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 3 декабря провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, Гутерреш приветствовал роль России в достижении договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Собеседники рассмотрели возможности организаций системы ООН по оказанию содействия решению гуманитарных проблем в регионе во взаимодействии с Азербайджаном, Арменией и российскими миротворцами.
Были обсуждены и другие вопросы.
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