Вице-премьер Армении Тигран Авинян принял посла США

Вице-премьер Армении Тигран Авинян 4 декабря принял посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс службе офиса вице-премьера, в ходе встречи Тигран Авинян отметил, что правительство намерено еще более продвигать стартовавшие в прошлые годы реформы, а также ведется работа по формированию антикризисной экономической программы. Собеседники обсудили вопросы инвестиционных программ, бизнес-среды и цифровизации в рамках двусторонней повестки сотрудничества.

Посол Линн Трейси отметила, что армяно-американское взаимодействие предоставит максимальные возможности взаимного благосостояния в вопросах противостояния общим вызовам и продвижения реформ в Армении.

Вице-премьер отметил, что власти Армении и Арцаха прилагают большие усилия по урегулированию гуманитарной ситуации, возникшей вследствие азербайджанской агрессии, и в этом контексте подчеркнул важность содействия международных партнеров, в том числе США, и его дальнейшего расширения. Американская сторона представила текущие работы по оказанию гуманитарной помощи.

В ходе обсуждения вопросов обмена пленными Тигран Авинян отметил, что должен быть применен принцип “всех на всех”. Он добавил, что с армянской стороны делается все возможное для ускорения этого процесса. Линн Трейси отметила, что готова к конструктивному диалогу с вице-премьером о том, чем может помочь США в этом вопросе․