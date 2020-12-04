Азербайджан затягивает обмен пленными и телами погибших: омбудсмен послу Литвы

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 4 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Литовской Республики в Республике Армения Ингу Станите-Толочкиене.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, на встрече были обсуждены грубые нарушения прав человека, совершенные азербайджанскими вооруженными силами во время войны, в том числе зверства против военных и гражданского населения.

Защитник прав человека подчеркнул, что нападения на мирное население Арцаха и использование против него запрещенного оружия, участие наемных террористов, ненависть к армянам и широко распространенные зверства и бесчеловечное обращение, зверства свидетельствуют о политике этнических чисток Азербайджана в Арцахе.

Омбудсмен проинформировал посла, что власти Азербайджана искусственно затягивают процесс обмена военнопленными и телами погибших как во время, так и после военных действий.

«Азербайджан нацелен на сознательное нагнетание атмосферы неуверенности и напряженности в армянском обществе, подрыв психологической неприкосновенности общества, причинение душевных страданий семьям погибших военнослужащих, пропавших без вести и пленных. Все это является частью политики антиармянства в Азербайджане», - сказал Арман Татоян.

Скорейшее освобождение заключенных в созданных условиях, обеспечение их безопасного возвращения, обмен телами омбудсмен посчитал актуальным вопросом.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, связанные с защитой прав человека, а также достигли договоренностей о новых направлениях сотрудничества по вопросам прав человека.