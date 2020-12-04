Введение российских миротворцев в зону НК позволило нормализовать обстановку в регионе: Шойгу

Введение в зону нагорно-карабахского конфликта российских миротворцев позволило нормализовать обстановку в регионе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Минобороны РФ, об этом сказал министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«Условия подписанного трёхстороннего заявления о прекращении огня соблюдаются. При содействии миротворцев продолжается обмен между Арменией и Азербайджаном телами погибших. Обеспечено возвращение более 13 тыс. беженцев. На сегодняшнее утро – 30673 человека», - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что, кроме того, российские военнослужащие освобождают от взрывоопасных предметов местность и дороги общего пользования. Очищено 50 гектаров территории и свыше 17,5 километров дорожного полотна. Обезврежено более одной тысячи взрывоопасных предметов. Разминированы Лачинский коридор и участки трассы до Степанакерта протяжённостью 28 км. По нему восстановлено движение гражданского автотранспорта. Сопровождено три с половиной тысячи автомобилей.

Шойгу также отметил, что завершено развёртывание медицинского отряда Восточного военного округа РФ, оснащённого современным оборудованием и операционными блоками. Его специалисты приступили к оказанию медицинской помощи личному составу и местному населению.

Министр обороны РФ подчеркнул, что налажено взаимодействие с руководством Нагорного Карабаха, представителями Международного комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В завершение своего выступления Сергей Шойгу отметил, что российские военнослужащие действуют профессионально и делают всё, чтобы в регионе сохранялся мир.