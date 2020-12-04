«Сила одного драма» - Реабилитационному центру защитника отечества

«Сила одного драма» подвела итоги очередной программы: за 2 месяца, переводя один драм за каждый платеж своих клиентов, IDBank и Idram накопили 3 603 291 драмов РА. Сумма будет переведена Фонду страхования военнослужащих.

«На данном этапе, когда война окончена и у нас много жертв и раненых, считаем, что мы должны отдать свой долг защитникам Отечества и их семьям, и на этот раз переведем сумму более 3.5 миллионов драмов Фонду страхования военнослужащих», - рассказал руководитель отдела маркетинга Гор Амирян.

Что касается очередного этапа «Силы одного драма», который начинается 1-го декабря, то по словам руководителя отдела по коммуникациям Банка Татевик Вардеванян, он также послужит защитникам Отечества. «Сумма, собранная в период с 1-го декабря по 28-е февраля 2021 года, будет переведена «Реабилитационному центру защитника Отечества», - отметила Татевик Вардеванян.

Айкуи Минасян, директор Реабилитационного центра защитника Отечества, подчеркнула важность таких инициатив и отметила, что на данный момент в Доме солдата проходят лечение 200 солдат. «Так же как обязательна военная служба, так и должна быть обязательна и последующая поддержка наших солдат, и это долг как государства, так и общества», - отметила Айкуи Минасян.

Представители компаний отметили, что всего лишь выполнив платеж через приложение Idram, онлайн платформу IDBanking.am, терминалы Банка и Idram-а, клиенты, не потратив и одного драма, становятся послами доброй воли, и IDBank и Idram из собственных средств переводят 1 драм, на этот раз – «Реабилитационному центру защитника отечества».