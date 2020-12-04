Страны ЕАЭС согласовали подходы к контролю за качеством продовольствия

Страны Евразийского экономического союза согласовали принципиальные подходы к контролю за качеством продовольствия. Как передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося сегодня заседания Евразийского межправительственного совета.

"Безусловно, жаркая дискуссия была по вопросу, который касается качества продовольственных товаров, - сказал Михаил Мясникович. - Сейчас идет доработка технического регламента, который регламентирует контроль за остатками антибиотиков и других ветеринарных препаратов как в сырье, то есть в непереработанной продукции животного происхождения (здесь все согласовано, вопросов нет), так и в готовой продукции, которая поступает на прилавки магазинов. В этом плане тоже генеральная линия прорисована".

Председатель Коллегии ЕЭК отметил достаточно серьезную работу рабочей группы, которая была создана по вопросам качества продовольствия в соответствии с поручением предыдущего заседания межправсовета, состоявшегося в июле в Минске. "Безусловно, для нас это очень ответственный участок, потому что надо будет согласовать мнения сторон, пока они несколько отличаются друг от друга. Но, я думаю, что мы в комиссии найдем вариант, как урегулировать эти вопросы", - добавил Михаил Мясникович.