Кипр в 2021 году станет принимать привитых от COVID туристов без теста

Власти Кипра разрешат туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса COVID-19, посещать страну без прохождения тестирования на наличие инфекции, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на заявление кабинета министров.

"Согласно представленному министром транспорта Янисом Каруссосом плану, который вступит в силу 1 марта 2021 года, люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, не будут обязаны предоставлять документ об отрицательном результате теста на коронавирус по прибытии", - говорится в документе.

Как в свою очередь отмечает британское издание The Guardian, данная мера включена в измененный план по возобновлению авиасообщений в страну,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

The Guardian подчеркивает, что данная мера правительства Кипра является доказательством того, что жизнь станет намного проще для тех, кто решит сделать прививку от COVID-19, несмотря на заверения властей и экспертом в том, что вакцинация не будет обязательной.

На данный момент две потенциальные вакцины от коронавируса, разработанные американской компанией Pfizer с немецкой BioNTech и компанией Moderna, находятся на рассмотрении регулирующих органов в США и Европе. Их эффективность по итогам клинических испытаний составляет 95% и 94,1% соответственно.

На этой неделе Великобритания стала первой страной, которая одобрила применение вакцины Pfizer и BioNTech. Вакцинационная кампания в стране начнется со следующей недели.