Разработку договора об общем рынке газа в ЕАЭС планируется завершить не позже января 2021 года

Разработку международного договора по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза планируется завершить в декабре текущего или в январе 2021 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося сегодня заседания Евразийского межправительственного совета.

В повестку заседания было внесено 9 вопросов, ключевым из которых являлся проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.

"Документ имеет высокую степень готовности, есть один вопрос, который касается формирования общего рынка газа, - отметил Михаил Мясникович. - Здесь предложения белорусской стороны: они достаточно конкретизируют, что следовало бы записать в проект международного договора формирования общего рынка газа, который, я думаю, мы получим от разработчика (а это Российская Федерация) в декабре этого, максимум в январе следующего года.

Российская сторона не возражает, чтобы эта запись была, но они считают, что излишняя конкретизация не должна являться предметом стратегических направлений. Она уже могла бы быть отражена соответствующим образом и проработана на стадии соответствующих формулировок международного договора, поскольку там будет много положений, и то, что касается цен и тарифообразования - это один из вопросов этого договора".

"Я считаю, что это очень хороший шаг вперед, и в принципе с учетом позиций сторон, думаю, состоится такой же деловой, конструктивный разговор на заседании Высшего Евразийского совета, который планируется провести 11 декабря", - добавил председатель Коллегии ЕЭК.