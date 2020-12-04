Председателем ОБСЕ в 2023 году станет Северная Македония

Северная Македония станет председателем ОБСЕ в 2023 году. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое решение принято в пятницу по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Решение: Северная Македония будет председателем ОБСЕ в 2023 году", - сообщило председательство Албании в ОБСЕ в Twitter.

СМИД ОБСЕ состоялся 3-4 декабря впервые в истории в формате видеоконференции.