ФРГ рассчитывает договориться с новой администрацией США по вопросу Nord Stream 2

ЕС считает незаконными экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2" и иначе оценивает с политической точки зрения вопрос реализации проекта, нежели Вашингтон. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel.

"У нас нет иллюзий по данному вопросу. Между республиканцами и демократами здесь едва ли есть различия во мнениях", - сказал он. "Но новый тон и другая форма ведения дискуссий [новой администрации США] будут способствовать тому, что нам удастся достигнуть прогресса по этому вопросу" - полагает Маас.

"Мы, европейцы, считаем, что экстерриториальные санкции незаконны. Здесь ничего не изменится", - подчеркнул министр. Глава МИД ФРГ указал на то, что "с чисто экономической точки зрения США заинтересованы в продаже собственного сжиженного газа". "Я не вижу проблемы в улучшении инфраструктуры в Германии [для приема СПГ]. С политической точки зрения мы оцениваем ситуацию иначе, нежели США: мы не впадем в зависимость от кого бы то ни было, построив "Северный поток - 2", - отметил Маас,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Проект согласованного обеими палатами Конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября) включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Летом сначала контролируемая демократами Палата представителей, а затем Сенат, где большинство за республиканцами, одобрили свои версии проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. После этого была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей двух этих документов. Теперь конгрессмены и сенаторы вновь должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен главе государства на подпись.