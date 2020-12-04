При посредничестве российских миротворцев из азербайджанского плена освобождены двое гражданских лиц

В результате переговоров, проведенных командующим российскими миротворческими силами, дислоцированными в Нагорном Карабахе, Рустамом Мурадовым, из Азербайджана удалось вернуть двух пленных мирных жителей. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеграм-канал российских миротворцев.

“На телефонный номер горячей линии + 3-744-794-61-94, открытой для получения сведений о пленных и пропавших без вести в Арцахе, поступили сообщения о том, что 30 ноября пропали жители села Храморт Аскеранского района Амбарцумян Адемник и Хачатурян Рамид.

По запросу российской стороны представители Азербайджана заявили, что вышеупомянутые лица были задержаны на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана, и перевезены в Баку.

Командир российского соединения провел переговоры с азербайджанской стороной, в ходе которых удалось добиться освобождения этих граждан. Сегодня Амбарцумян Адемник и Хачатурян Рамид перевезены в Ереван и переданы пограничной службе Армении”, - говорится в сообщении телеграм-канала.

В сообщении отмечается, что после размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе были организованы работы по поиску и обмену без вести пропавших мирных жителей и военнослужащих Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Решение этих проблем находится под непосредственным контролем командующего российскими миротворческими силами, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.