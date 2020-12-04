Глава дипломатии ЕС придумал новый термин для политики России и Турции

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что " астанизация" отношений России и Турции позволила этим странам разделить сферы влияния в Сирии, Ливии и на Кавказе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пять лет назад Турция и Россия не присутствовали в центральном Средиземноморье, а сейчас они ведут игру. Мы живем в многополярном мире, где существует закулисные дела между несколькими игроками, которые противостоят другим. Мы зовем это "астанизацией". Россия и Турция - сначала они были разделены, но нашли общие интересы, а затем они договорились разделить свое влияние. Это произошло в Сирии, это происходит в Ливии. Это уже произошло на Кавказе", - заявил он, выступая на конференции "Средиземноморские диалоги", которая проводится при поддержке итальянского МИД.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что появились новые очаги конфликтов при том, что старые остались неразрешенными. "Израильско-палестинский конфликт продолжается при отсутствии перспектив. Посмотрим, как будет при Байдене. При Трампе этот процесс был заблокирован", - сказал Боррель.

"Мы, европейцы, помогали населениям стран справиться с последствиями этих конфликтов, гуманитарными и экономическими. Но сейчас мы должны разрешать сами конфликты, мы должны глубже участвовать в ближневосточном мирном процессе, решении кризисов в Ливии и Сирии… Но ни один игрок не может конкурировать с Европой в поддержке мирных решений, и это должно вестись в тесной координации с ООН. В Сирии, Ливии, на Кипре, при всем уважении к Турции – работы в одиночку будет недостаточно", - заявил еврокомиссар.