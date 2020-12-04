Хельга Шмид стала новым генсеком ОБСЕ

Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ официально назначил генеральным секретарем организации германского дипломата Хельгу Шмид. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу председательство Албании в ОБСЕ в Twitter.

Хельга Шмид в настоящее время занимает пост генсека Европейской службы внешних связей.

СМИД ОБСЕ также назначил директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) итальянского правозащитника Маттео Мекаччи. В четверг сообщалось, что Мекаччи будет назначен директором БДИПЧ ОБСЕ.

Совет также назначил верховным комиссаром по делам национальных меньшинств бывшего главу МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова, а представителем по вопросам свободы СМИ португальского дипломата Марию Терезу Рибейру.

Посты генерального секретаря, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, представителя по вопросам свободы СМИ, верховного комиссара по делам национальных меньшинств были вакантными с 18 июля 2020 года. Назначение четырех новых представителей ОБСЕ требовало консенсуса всех 57 государств-участников.