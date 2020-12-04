Новые находки: на берегу озера Ван обнаружены развалины периода Араратского царства

В результате понижения уровня воды озера Ван были обнаружены развалины доисторических строений периода Араратского царства (Урарту).

Как передает Арменпресс, ссылаясь на турецкий информационный сайт “Gazete Duvar”, депутат от Анкары Левент Гек поднял в парламенте вопрос об исторической находке, обнаруженной на берегу озера Ван, и о других исторических развалинах, которые, как ожидается, должны перейти под охрану.

“В последнее время, вследствие малого выпадения осадков по всей стране, уровень воды озера Ван также понизился, в результате чего на поверхности оказались развалины доисторического порта, расположенного на берегу реки Арчеш (Эрчиш), которые, по оценкам, остались со времен Урартского или Араратского царства. Обнаруженные стены доисторического порта соответствуют находящимися по соседству урартским развалинам, и я ожидаю, что это драгоценное историческое сокровище будет исследовано и защищено, также и с целью содействия туризму”, - сказал депутат Гек.

18 ноября в результате понижения уровня воды озера Ван была обнаружена крепость Аканц (Эрчел), которая была построена еще в период Араратского царства и затоплена в 1841 году, когда уровень озера Ван в очередной раз повысился.

Эмма Ардарьян