РФ продолжит доносить до сведения Турции свою позицию относительно принадлежности Крыма: Песков

Россия и в последующем будет терпеливо и последовательно доносить до сведения Турции свою позицию относительно принадлежности Крыма, это остается предметом серьезных разногласий между двумя странами. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Крым - предмет серьезных разногласий, здесь у нас диаметрально противоположные взгляды. Мы продолжим доносить до сведения наших турецких коллег нашу последовательную позицию по Крыму”, - заявил Песков.

Он также напомнил, что пересмотр вопроса принадлежности Крымского полуострова никак не может обсуждаться. По словам Пескова, отношения между Россией и Турцией важны для обеих стран, также и с точки зрения региональной безопасности и стабильности.

“Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основаны на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения интересов друг друга”, - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

2 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Турция приветствует инициативу Украины о создании переговорной площадки по Крыму.