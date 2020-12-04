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Председатель Национального собрания Армении в военном пантеоне Ераблур почтил память павших героев

Председатель Национального собрания Армении в военном пантеоне Ераблур почтил память павших героев

Спикер Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян в военном пантеоне Ераблур почтил память героев, погибших в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница Национального собрания Армении в Facebook. 

Армия обороны Республики Арцах по сегодняшний день опубликовала имена 1 746 военнослужащих, погибших в боях за защиту Родины.


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