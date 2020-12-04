Дни польской культуры в Армении

В Армении с 7 по 9 декабря пройдут Дни польской культуры, посвященные столетию Варшавской битвы 1920 года.

Как сообщает Арменпресс, в рамках программы будут организованы кинопоказы, фотовыставка, презентация книги, а также концерт польской классической музыки.

Как передает Арменпресс, на встрече с журналистами 4 декабря организаторы представили некоторые подробности, сообщив, что проект организован польским Фондом “Róbmy swoje dla kultury Foundation” и Ереванским международным кинофестивалем “Золотой абрикос” при сотрудничестве с посольством Польши в Армении.

“7 декабря в выставочном зале “Далан” планируется открытие Дней польской культуры в Армении и фотовыставки “Варшавская битва”. Экспозиция предоставлена Королевским музеем Лазенки. Будет показан предоставленный Музеем истории Польши фильм “18 сражений мировой истории”, а затем фильм известного польского историка Влоджимиежа Сулейи “Преданный Родине. Состоится презентация книги “Йозеф Пилсудский” в армянском переводе.

8 и 9 декабря в кинотеатре “Москва” будут показаны фильмы “Легионы” Дариуша Гажевского и “Курьер” Владислава Пасиковского с участием известных в Польше актеров”, - сообщила руководитель международного отдела “Золотого абрикоса” Варвара Ованнисян.

Она добавила, что 9 декабря в Национальном центре камерной музыки будет организован концерт польской классической музыки, во время которого прозвучат лучшие произведения польской классической музыки.

“Конечно программа короткая, но она насыщенная. Думаю, она будет интересна музыкантам, любителям кино и другим ценителям искусства. Возможно, что в программе будут изменения, о которых мы сообщим”, - сказала Ованнисян, подчеркнув, что все мероприятия бесплатные.

Руководитель проекта Агнешка Лабентс отметила, что она снова находится в Армении. “Я была здесь в 2018 году, когда в Концертном зале Арама Хачатуряна был организован концерт классической музыки ко Дню независимости Польши. Местная публика очень тепло приняла это. Именно поэтому в этот раз мы отмечаем этот важный праздник в Армении”, - призналась она, и обратилась к фильмам.

Агнешка Лабентс рассказала, что фильм “Легионы” - это история о любви двоих мужчин к одной женщине. Фильм основан на событиях войны. Действие фильма “Курьер” также происходит во время Второй мировой войны. В заключение она поблагодарила представителей кинофестиваля “Золотой абрикос”, которые помогли организовать Дни польской культуры в Армении.