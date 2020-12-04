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Ресурсы МККК в Арцахе увеличатся, будет продолжаться распределение гуманитарной помощи

Ресурсы МККК в Арцахе увеличатся, будет продолжаться распределение гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста в рамках своих возможностей предоставляет помощь населению, пострадавшему в результате войны в Нагорном Карабахе. По состоянию на 4 декабря МККК передал руководству Арцаха 4 350 продуктовых наборов, 17 220 комплектов предметов гигиены, 13 500 одеял, 1 400 комплектов кухонной утвари. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.

“Международный комитет Красного Креста (МККК) пытается предоставить как можно больше гуманитарной помощи пострадавшим во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Мы регулярно обеспечиваем мэрию Степанакерта продуктами питания и средствами гигиены, чтобы они могли раздать все это населению. Мы также предоставили  разные принадлежности медицинским учреждениям”, - сказала Мусаелян.

Пресс-секретарь миссии МККК в Нагорном Карабахе сказала, что после подписания заявления о прекращении боевых действий возможности МККК увеличены, поскольку они смогли оценить ситуацию и представить последствия войны. МККК по этому вопросу ведет диалог с соответствующими органами Арцаха.

“Наши ресурсы увеличились, и они будут увеличиваться, в рамках нашего мандата мы постараемся как можно больше помочь пострадавшему населению”, - заключила Мусаелян.


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