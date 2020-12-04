Додон выступил против сокращения полномочий президента Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что выступает против сокращения полномочий главы республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее избранный президент Майя Санду обвинила Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Несмотря на это в четверг парламент утвердил соответствующую законодательную инициативу.

"Я против сокращения полномочий президента, тем более что всегда выступал за президентскую форму правления. Служба информации и безопасности всегда подчинялась и президенту, и парламенту. Я не вижу проблемы в том, что Санду сейчас не сможет назначить нового руководителя, поскольку действующий глава службы был назначен в прошлом году голосами социалистов, партии "Действие и солидарность" и партии "Платформа "Достоинство и правда", - сказал Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Санду осталась без возможности назначить руководителя Службы информации и безопасности, но больше утвержденная инициатива никак не затрагивает полномочия президента.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.