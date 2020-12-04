Деканы факультетов ЕГУ требуют отозвать из НС проект Закона “О высшем образовании и науке”

Деканы и заведующие кафедрами Ереванского государственного университета требуют отозвать из Национального собрания законопроект “О высшем образовании и науке”. Как сообщает Арменпресс, деканы распространили заявление, которое опубликовано следующее.

Деканы факультетов и заведующие кафедрами Ереванского государственного университета вместе с научно-образовательной общественностью республики требуют принять необходимые меры для подготовки законопроекта, способствующего развитию высшего образования и науки.

После известной трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, которая была очень неблагоприятной для Республики Армения, наша страна столкнулась с рядом проблем, требующих немедленного решения, таких как гуманитарная катастрофа, десятки тысяч перемещенных лиц, сотни пленников, пропавших без вести и много проблем, связанных с границами.

Правительство Республики Армения на заседании 03-12-2020 с необоснованным, необъяснимым подходом включило проект Закона Республики Армения “О высшем образовании и науке” в повестку дня как неотложный, незарегистрированный вопрос и, естественно, одобрило его. Законопроект направлен в Национальное собрание Республики Армения с предложением обсудить и срочно принять. Речь идет о проекте, который обсуждался на Ученом совете ЕГУ и в разных подразделениях, получил много существенных замечаний, учитывая то, что он не основывался на четкой концепции развития высшего образования и науки в Армении, своим регламентом ставил под угрозу автономию университета. Это - академическая свобода, первенство арменоведческих дисциплин и исследований, управление наукой, статус и существование Национальной академии наук Армении и многие другие вопросы. Тем не менее, ни одно из этих замечаний не было учтено авторами, к тому же, в последний момент наиболее спорное положение в проекте закона о назначении руководителей высших учебных заведений министром образования и науки сроком до 5 лет. При этом, не устанавливая для руководителя ни одного требования, установленного для ректора вуза, что полностью уничтожает предусмотренную Конституцией Республики Армения и различными законами вузовскую автономию и академические свободы, тем самым нарушая права и законные интересы основных бенефициаров образования и науки - студентов, профессорско-преподавательского состава и работников сферы науки.

Учитывая все вышесказанное, мы требуем:

а) Немедленно отозвать проект Закона Республики Армения “О высшем образовании и науке” из Национального собрания;

б) Совместно с научным и образовательным сообществом республики предпринять необходимые меры для подготовки проекта закона, на основе концепции, способствующей развитию высшего образования и науки.

В случае непринятия указанных мероприятий мы оставляем за собой право осуществлять все действия, не запрещенные Конституцией и законами, для предотвращения принятия и применения указанного закона”.

Заявление подписали следующие лица:

Рубен Мелконян - декан факультета востоковедения

Эдик Минасян - декан исторического факультета

Гегам Петросян - декан факультета международных отношений

Геворг Барсегян - декан факультета европейских языков и коммуникаций

Епископ Анушаван Жамкочян - декан богословского факультета

Хачик Неркарарян - декан факультета радиофизики

Алексан Багдасарян - декан факультета философии и психологии

Марат Григорян - декан факультета географии и геологии

Айк Саркисян - декан факультета экономики и управления

Гагик Казинян - декан юридического факультета

Тариел Гочикян - декан факультета химии

Рафик Акопян - декан факультета физики

Артур Мкртичян - декан факультета социологии

Нагаш Мартиросян - декан факультета журналистики

Павел Балаян - декан факультета русской филологии

Арам Симонян - директор Института арменоведческих исследований

Ашот Сагьян - директор Института фармации

Самвел Шукурян - директор образовательного и исследовательского центра ИТ

Армен Аветисян - председатель профсоюза ЕГУ

Давид Апоян - председатель студсовета ЕГУ