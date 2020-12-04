ЕС не комментирует идею исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики

Евросоюз не комментирует предложение исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики после пандемии за блокировку ими семилетнего бюджетного плана сообщества на 2021-2027 годы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Я не могу комментировать идею создать фонд из 25 государств вместо 27, моя цель на саммите ЕС [10-11 декабря] - добиться одобрения бюджетного плана и фонда всеми странами ЕС", - заявил он.

"Единство имеет ключевое значение, и мы продолжим поиск компромиссного решения", - добавил Мишель.

Лидеры стран Евросоюза в июле одобрили в Брюсселе компромиссный вариант бюджета ЕС до 2027 года объемом более €1 трлн и фонда восстановления экономики сообщества на €750 млрд. Поддержавшие тогда план и условия его вступления в силу Польша и Венгрия, однако, 16 ноября заблокировали его утверждение. Варшава выступает против привязки выделения странам-членам средств из бюджета ЕС к соблюдению ими принципов верховенства права, а в Будапеште указывают на несогласие с миграционной политикой Брюсселя.