В Москве планируют открыть 170 центров вакцинации от COVID-19

Власти Москвы надеются, что до конца года в городе откроется 170 центров вакцинации от коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы открыли 70 центров вакцинации, очень надеемся, что вакцины с каждым днем в Москву будет поступать все больше и больше, и до конца года, максимум до начала следующего года, мы откроем 170 центров вакцинации в Москве и дальше будем увеличивать их количество", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Москва 24".

Она уточнила, что право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений – те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы. "Потому что они не меньше врачей и учителей рискуют, сталкиваясь с большим количеством людей", - пояснила заммэра.