Проделанная работа оценивается: 227 сотрудников МЧС, участвовавших в войне, будут награждены

Во время войны на передовой Арцаха служили 227 сотрудников МЧС Армении, в основном спасатели, пожарные и отряд добровольцев. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Памбухчян на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс отметил, что, к счастью, среди их сотрудников нет погибших.

“ В Арцахе всегда была группа наших сотрудников, которые помогали нашим соотечественникам в бомбоубежищах. Они оказывали помощь сотрудникам Службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха в ликвидации последствий бомбежек, тушении пожаров и при восстановлении инфраструктур”, - сказал Армен Памбухчян.

Министерство по чрезвычайным ситуациям, высоко оценивая вклад своих сотрудников в Арцахе, приняло решения об их награждении. Некоторые из них уже награждены.

Замминистра отметил, что работа МЧС с 27 сентября, когда началась война, была достаточно насыщенной. МЧС, помимо основных функций, осуществляет организацию гуманитарной помощи. В частности, МЧС было задействовано в процессе приема, распределения и сортировки гуманитарной помощи, которая продолжается и до сих пор. Гуманитарная помощь предоставлялась как жителям Арцаха, так и Армении.

В дни войны МЧС также занималось вывозом раненых, оказывало им первую медицинскую помощь, управляло полевым госпиталем. На данном этапе МЧС обеспечивает транспортировку строительных материалов и гуманитарных грузов Армяно-Российского центра гуманитарного реагирования. Замминистра отметил, что в настоящее время нет необходимости содействия Арцаху человеческими ресурсами.