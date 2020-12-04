СМИ: расходы на перенос Олимпиады на 2021 год составят около $2,8 млрд

Власти японской столицы, организационный комитет "Токио-2020" и правительство Японии согласовали сумму расходов в размере 294 млрд иен (около $2,8 млрд), которая потребуется на осуществление переноса летней Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что 96 млрд иен (около $923 млн) из этой суммы будут направлены на меры по предотвращению заражений новым коронавирусом на соревнованиях. Большую часть расходов, 120 млрд иен (около $1,1 млрд), возьмут на себя власти японской столицы. Оставшуюся сумму оплатят оргкомитет "Токио-2020" (103 млрд иен (около $990 млн )) и правительство Японии (71 млрд иен (около $682 млн)).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году.