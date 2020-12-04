Азербайджан затягивает процесс обмена телами: сотрудники ГСЧС обнаружили тела 693 армянских воинов

В результате поиска тел погибших военнослужащих Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах уже обнаружила тела почти 693 армянских военнослужащих. Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян, добавив, что поиски продолжаются.

“К работе уже подключились и отряды полиции и Армии обороны. Регулярно проводится обмен телами. С азербайджанской стороной очень сложно вести переговоры, затягивается процесс обмена. Азербайджанская сторона очень мешает работе, они не приходят к соглашению или то соглашаются, то на следующий день отказываются от соглашения по непонятным причинам”, - сказал Тадевосян.

На вопрос, были ли при поисках обнаружены живые военнослужащие, Тадевосян ответил, что был один случай в Шуши, но с тех пор таких случаев не было.

По словам представителя ГСЧС, спасатели пока не проводят поисковые операции в районах Зангелана, Физули, Джебраила и к югу от Гадрута, переговоры с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и с азербайджанской стороной продолжаются.

По его словам, переговоры об обмене пленными ведутся и на высшем уровне с участием высокопоставленных российских офицеров, но результатов пока нет.

Касаясь поиска тел погибших военнослужащих, пресс-секретарь миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян отметила, что с 13 ноября МККК, как гуманитарная организация, будучи нейтральным посредником, участвовала в процессе поиска и возвращения тел.

“Мы помогаем сторонам организовать этот процесс в более безопасной среде. Мы участвуем в переговорах практически ежедневно, каждый день, когда происходят эти процессы, мы участвуем как посредники. Все наши переговоры со сторонами по таким вопросам являются секретными, мы не можем говорить, о чем ведем переговоры”, - сказала Мусаелян.