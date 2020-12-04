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Производство вакцины "Спутник V" начнут в Казахстане с 22 декабря

Производство вакцины "Спутник V" начнут в Казахстане с 22 декабря

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стартует в Казахстане с 22 декабря текущего года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра страны Аскара Мамина, который доложил главе государства о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции.

"Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. "На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур", - говорится в сообщении пресс-службы.


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