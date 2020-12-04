Принятие международного договора об общем рынке газа ЕАЭС будет иметь большое значение: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходило дистанционно. Об этом Арменпресс сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

Во встрече участвовали премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Александр Головченко, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, исполняющий обязанности премьер-министра Кыргызстана Артем Новиков, премьер-министр Молдовы Ион Кик и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой отметил:

“Уважаемые главы правительств,

Уважаемые члены делегаций,

Рад очередной возможности встретиться с вами и обсудить вопросы повестки дня нашего сотрудничества. Хочу поблагодарить за подготовку нашей встречи в дистанционном режиме и за ту важную работу, которую выполняет Комиссия в этой непростой ситуации.

Пандемия создала значительные трудности для всех нас. Тем не менее, сегодня мы с уверенностью можем утверждать, что она не отразилась на эффективности работы нашего союза.

Надеемся, что дальнейшие согласованные действия по противодействию новой коронавирусной инфекции в ближайшем будущем приведут к положительным результатам. Уверен, что наша совместная работа и консолидация усилий по преодолению возникших трудностей послужат дополнительной основой для углубления интеграционных процессов в рамках нашего объединения.

В это сложное для всех нас время крайне важно найти взаимоприемлемые решения по всем чувствительным вопросам. Основным для нас остаётся вопрос пассажирских перевозок и отмены запрета на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС.

Для Армении этот год, ввиду известных всем вам причин, был особенно сложным. Но мы не снизили темпы участия в сотрудничестве и были активно вовлечены во все процессы, происходящие в нашем интеграционном пространстве.

Должен отметить, что в эти дни мы в полной мере ощутили поддержку наших друзей. Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана Российской Федерацией в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за этот год.

Уважаемые коллеги,

Относительно повестки дня заседания хотел бы остановиться на следующих вопросах.

Армянская сторона считает приоритетным полномасштабную реализацию проекта “Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года”.

Этот документ нацелен на сближение уровней экономического развития государств-членов, расширение областей экономического сотрудничества, совершенствование регулятивной среды и институтов Союза.

Заложенные в нем механизмы по завершению формирования общих рынков без барьеров, изъятий и ограничений, являются важным фактором в деле практического достижения четырех свобод и повышения уровня кооперации и конкурентоспособности национальных экономик наших стран.

Реализация документа послужит укреплению авторитета Союза в мире и, вне всякого сомнения, будет способствовать подъему его инвестиционной и инновационной привлекательности.

Для нас принципиально важным остается вопрос о необходимости создания равных и недискриминационных условий конкуренции во всех отраслях экономик стран Союза. Поэтому, мы придерживаемся мнения о необходимости осуществления скоординированной энергетической политики: в формировании общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также общего электроэнергетического рынка.

Важное значение в этом плане будет иметь принятие международного договора об общем рынке газа ЕАЭС, предполагающий реализацию общих подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС, в том числе, единых тарифов на услуги, оказываемые субъектом естественной монополии, при транспортировке и транзите газа.

Мы подчёркиваем необходимость поиска единого решения и окончательного урегулирования вопроса формирования общего рынка газа. Уверены, что тем самым будут обеспечены условия для повышения уровня энергетической безопасности, экономической интеграции и конкурентоспособности государств Союза.

Следующий вопрос, на котором я хотел остановиться, это создание единого рынка услуг в сфере строительства. Утверждение Плана мероприятий в данной области является важным шагом в этом направлении. В контексте намечаемых мероприятий важен вопрос разработки и заключения в рамках ЕАЭС международного договора о взаимном признании профессиональной квалификации руководящего технического персонала в сфере строительства.

И наконец, хотел бы затронуть вопрос о предоставлении тарифных преференций в отношении товаров и услуг из развивающихся и наименее развитых стран.

Считаю необходимым немедленный пересмотр перечня стран-пользователей единой системы тарифных преференций. Перечень следует привести в соответствие с принятыми нами же критериями.

Уважаемые участники заседания,

В завершение, хочу еще раз подтвердить готовность Армении к активному взаимодействию в интересах дальнейшего продвижения евразийской интеграции и призвать поддержать нашу инициативу по корректировке перечня стран - пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС в соответствии с требованиями норм права Союза.

Учитывая, что в текущем году это завершающее заседание Межправительственного совета, хочу еще раз выразить всем признательность за активное сотрудничество и пожелать всем вам всего наилучшего.

Благодарю за внимание”

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, связанных с евразийской интеграцией: торговля, деятельность на внутреннем рынке, конкуренция, промышленность, техническое регулирование и другие сферы. В ходе расширенного заседания главы правительств стран ЕАЭС подписали протокол заседания и документы о принятых решениях.