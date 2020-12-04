45,7% опрошенных в Армении видят необходимость внеочередных парламентских выборов

45,7% респондентов видят в Армении необходимость досрочных парламентских выборов. Как сообщает Арменпрес, об этом на пресс-конференции 4 декабря заявил директор ООО “ЭМ ПИ ДЖИ”, действительного члена международной ассоциации “GALLUP International” в Армении Арам Навасардян.

“Мы опросили граждан, есть ли необходимость в досрочных парламентских выборах в Республике Армения на данный момент. 28,8% ответили, однозначно да, скорее да - 16,9%, скорее нет - 14,3% и определенно нет - 27,2%. 12,8% затруднились ответить на этот вопрос”, - сказал Навасардян.

Согласно ответам на следующий вопрос, считают ли они, что в Армении следует сохранить парламентскую систему правления, 36,8% ответили да, 32,6% выступили за переход к полупрезидентской системе правления, а 30,5% затруднились ответить на этот вопрос.