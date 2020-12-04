В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет

Первая в стране смерть пациента до 20 лет от коронавируса зафиксирована в Японии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения.

Всего в Японии зафиксировано 156 тысяч случаев заражений за все время эпидемии, 2274 человека скончались. В палатах интенсивной терапии находятся 497 человек.