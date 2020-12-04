В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
Первая в стране смерть пациента до 20 лет от коронавируса зафиксирована в Японии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения.
Всего в Японии зафиксировано 156 тысяч случаев заражений за все время эпидемии, 2274 человека скончались. В палатах интенсивной терапии находятся 497 человек.
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