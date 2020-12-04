Байден заявил, что намерен придерживаться многостороннего подхода к Ирану, России и Китаю

Избранный президент США, демократ Джозеф Байден заявил, что намерен придерживаться многостороннего подхода в политике относительно Ирана, России и Китая. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании CNN, которое было показано в четверг вечером.

Демократ отметил, что Вашингтону в контексте переговоров по иранской ядерной программе следует работать над восстановлением "близких отношений [со странами] Европы и Индо-Тихоокеанского" региона. "Отчасти это обусловлено тем, чтобы получить возможность вернуть Европу на нашу сторону", - указал Байден.

"Мы не можем позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие", - указал демократ, подвергнув критике подход к Тегерану администрации действующего американского лидера, республиканца Дональда Трампа. "Одно я знаю наверняка - мы не можем добиваться этого в одиночку. И поэтому в решении вопросов, касающихся не только Ирана, но также России, Китая и ряда других государств, нам необходимо быть участниками более крупной группы [стран]", - заключил Байден.

Ранее демократ высказывался в пользу того, чтобы работать над возвращением Соединенных Штатов в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По словам избранного президента США, соглашение, контролирующее ядерные разработки Тегерана, является "лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе".