Для кандидатов на должность директора ГНКО установлено требование 3-летнего стажа: проект одобрен

Постоянная комиссия по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране природы Национального собрания Республики Армения законопроекту, который предлагает установить для кандидатов на должность директора государственных некоммерческих организаций трехлетний профессиональный стаж дала положительное заключение. Проект внесен депутатами фракции “Мой шаг”.

Как сообщает Арменпресс, проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственных некоммерческих организациях” представила его соавтор Ерикназ Тигранян.

“Проект направлен на определение новых критериев для отбора исполнительных органов ГНКО. Должны быть проверки знаний в соответствующей области и этапы тестирования, собеседования. Цель - сделать отбор более прозрачным, чтобы можно было выбирать из специалистов данной области”, - сказала Тигранян.

Таким образом, на должность исполнительного органа ГНКО может быть назначен дееспособный совершеннолетний гражданин Республики Армения, имеющий высшее образование и не менее трех лет соответствующего профессионального стажа, если иное не предусмотрено законом. Более того, они назначаются на должность исполнительного органа государственной организации по конкурсу. Конкурс проводится в два этапа: тестирование и собеседование.

В ходе обсуждения в первом и втором чтениях поступили предложения от правительства и от фракции “Просвещенная Армения”. ППА предложила делать видеозаписи всего процесса тестирования и собеседования. Предложения исполнительной власти и депутатов ППА авторами были приняты. Ранее предлагалось требование 2-летнего стажа, порог для обсуждения во втором чтении был повышен до 3 лет, подчеркивая необходимость опыта в соответствующей области.

Анна Григорян