Пашинян отметил важность отмены запрета на въезд в страны ЕАЭС для граждан Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил важность отмены запрета на въезд в ряд стран-членов Евразийского экономического союза для граждан Армении. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в своем выступлении на онлайн-заседании межправительственного совета ЕАЭС.

“В это сложное для всех нас время крайне важно найти взаимоприемлемые решения по всем чувствительным вопросам. Основным для нас остаётся вопрос пассажирских перевозок и отмены запрета на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС.

Для Армении этот год, ввиду известных всем Вам причин, был особенно сложным. Но мы не снизили темпы участия в сотрудничестве и были активно вовлечены во все процессы, происходящие в нашем интеграционном пространстве.

Должен отметить, что в эти дни мы в полной мере ощутили поддержку наших друзей. Мы благодарны за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана Российской Федерацией в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся в течение этого года”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что с уверенностью можно утверждать, что пандемия не сказалась на эффективности работы Союза.

“Надеюсь, что наши дальнейшие согласованные действия против коронавирусной болезни в ближайшем будущем приведут к положительным результатам”, - отметил премьер-министр Никол Пашинян.