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Pfizer до конца года произведет вдвое меньше доз вакцины, чем планировала

Pfizer до конца года произведет вдвое меньше доз вакцины, чем планировала

Компания Pfizer до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100 млн из-за проблем с поставками необходимых веществ. Как передает Арменпресс, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Мы опаздывали. Некоторые партии веществ, как оказалось, не соответствовали нашим стандартам. Мы решили эту проблему, однако у нас не хватит времени, чтобы выполнить план по поставкам на этот год", - сказал изданию источник, задействованный в работе над вакциной.

Собеседник издания пояснил, что организация поставок необходимых для производства этой вакцины компонентов проводилась форсированными темпами.

"В данном случае все делалось одновременно: мы начали работать над системой поставок компонентов в марте, когда разработка вакцины не была завершена. Это совершенно беспрецедентно", - сказал он.

Газета поясняет, что обычно компании сначала разрабатывают вакцину, получают разрешение на использование, а уже затем налаживают поставки всего необходимого для производства. В случае же с COVID-19 пришлось все делать в очень сжатые сроки и готовиться к массовому производству, не дожидаясь завершения разработки вакцины.

Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech. Препарат получил разрешение на применение в Великобритании. Ожидается, что скоро такое же разрешение он получит странах ЕС и в США.

Американские СМИ поясняют, что при вакцинации требуется два укола. Поэтому 50 млн доз хватит для вакцинации 25 млн человек.

 


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