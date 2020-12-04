Хасан Рохани в разговоре с Эрдоганом коснулся вопроса террористов в регионе
11:33, 4 Декабрь, 2020
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонный разговор с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское агентство “ISNA”.
Хасан Рохани подчеркнул необходимость пресечения деятельности террористов в регионе и предотвращения проблем, вытекающих из этого. Президенты обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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