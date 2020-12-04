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Хасан Рохани в разговоре с Эрдоганом коснулся вопроса террористов в регионе

Хасан Рохани в разговоре с Эрдоганом коснулся вопроса террористов в регионе

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонный разговор с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское агентство “ISNA”.

Хасан Рохани подчеркнул необходимость пресечения деятельности террористов в регионе и предотвращения проблем, вытекающих из этого. Президенты обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


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