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В ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

В ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Мощный взрыв прогремел в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке Южно-Африканской Республики в районе города Дурбан. Как передает Арменпресс, об этом сообщила местная новостная служба News24.

"Произошел взрыв на заводе нефтяной компании Engen, бригады экстренной помощи направляются на место инцидента", - сообщил представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи. По его словам, пока еще не ясно, есть ли пострадавшие и каков материальный ущерб.

Между тем телеканал eNCA разметил на своем портале видео сильного пожара на заводских объектах.

Южноафриканская Engen является одной из ведущих компаний Африки по переработке сырой нефти. Она работает на рыках 30 стран континента. Принадлежащий ей завод в Дурбане - один из самых крупных в ЮАР.


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