Мониторинг международных экспертов поможет сохранить армянские памятники: Гагик Гюрджян

Председатель общественной организации ИКОМОС/Армения Гагик Гюрджян уверен, что армянские духовные и культурные памятники, оказавшиеся под контролем Азербайджана, можно будет сохранить, если группы международных экспертов будут периодически проводить мониторинг этих территорий.

В беседе с корреспондентом Арменпресс Гюрджян подчеркнул, что в письме, направленном в Международный офис ИКОМОС, они предложили вовлечь в это дело соответствующих специалистов.

“Очень важно, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ РФ, Франция в лице Владимира Путина и Франсуа Макрона заявили, что христианское наследие, которое сейчас находится на территории Азербайджана, находится под их контролем, и они будут поддерживать их сохранность. Мы должны использовать эти заявления, ссылаясь на них, наши государственные органы и неправительственные организации должны постараться сделать все возможное, предпринимать все практические шаги в этом направлении. ЮНЕСКО, ICOMOS International и ряд других международных организаций также по этому поводу выразили свою обеспокоенность ”, - сказал он.

Гагик Гюрджян напомнил, что армянская сторона лишилась таких важных памятников, как Азохская пещера, Гтчаванк, замки, крепости, Дадиванк, Цицернаванк и др. “Азербайджанцы средневековые и раннехристианские строения, которые сейчас находятся под их контролем, уже назвали агванскими. В течение многих лет они делали ложные публикации об этих памятниках, публиковали статьи, книги и заявляли, что памятники не армянские, а агванские. Поэтому я думаю, что они не уничтожат эти ценности, они сохранят их”, - сказал председатель общественной организации ИКОМОС/Армения.

Анжела Амбарцумян