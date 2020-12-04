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Боксер Гор Ерицян на профессиональном ринге одержал 14-ю победу подряд

Боксер Гор Ерицян на профессиональном ринге одержал 14-ю победу подряд

Армянский боксер в среднем весе Гор Ерицян на профессиональном ринге одержал 14-ю победу подряд.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает промоутерская организация боксера. Во время боксерского шоу в Лос-Анджелесе, в поединке, организованном “Punch Boxing Promotion”, Ерицян досрочно решил исход поединка, нокаутировав в 6 раунде 31-летнего мексиканца Махорни Монтеса.

Ерицян продолжает свою беспроигрышную серию.


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