Бывший командующий Армией обороны, герой Арцаха Джалал Арутюнян выписан из больницы. Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения Геворг Алтунян.

Алтунян сказал, что ему еще предстоит продолжить лечение и в амбулаторных условиях.

Джалал Арутюнян был ранен на боевой позиции. 27 октября он подал в отставку с должности министра обороны Республики Арцах. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян за выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах в деле защиты и безопасности Родины, за отвагу и личное мужество генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна наградил высшим званием Героя Арцаха.