Время в Ереване: 11:07:36,   4 Декабрь

Джалал Арутюнян выписан из больницы

Джалал Арутюнян выписан из больницы

Бывший командующий Армией обороны, герой Арцаха Джалал Арутюнян выписан из больницы. Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения Геворг Алтунян.

Алтунян сказал, что ему еще предстоит продолжить лечение и в амбулаторных условиях.

Джалал Арутюнян был ранен на боевой позиции. 27 октября он подал в отставку с должности министра обороны Республики Арцах. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян за выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах в деле защиты и безопасности Родины, за отвагу и личное мужество генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна наградил высшим званием Героя Арцаха.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации