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В районах Арагаца, Апарана, Ашоцка и Амасии, в городе Раздан – туманы

В районах Арагаца, Апарана, Ашоцка и Амасии, в городе Раздан – туманы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что автодороги на территории Армении в основном проходимы. Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области - труднопроходимы.

Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что в Арагаце и Апаране Арагацотнской области, Ашоцке и Амасии Ширакской области, в городе Раздане Котайкской области - туманы.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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