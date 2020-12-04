Темпы снижения депозитов существенно замедлились, есть и положительные тенденции: ЦБ

Депозиты в Армении во время эпидемии COVID-19, а затем и в условиях военного положения, были намного ниже, чем ожидалось в случае столь глубоких кризисов, более того, темпы сокращения депозитов значительно замедлились, уже есть и положительные тенденции. Об этом сообщил ЦБ в ответ на письменный запрос “Арменпресс”.

Во время войны 27 октября председатель Центробанка Мартын Галстян заявил, что сбережения граждан и организаций в банковской системе Армении в некоторой степени уменьшились, отметив, что это небольшой процент от общего объема вкладов. Мы обращались в ЦБ по поводу возможного возврата вкладов после войны.

По мнению Центрального банка, неопределенность в экономике, как правило, неизбежно отрицательно сказывается и на финансовой системе, плюс и введение военного положения в стране, которая еще не преодолела последствия эпидемии. Все это привело к новым вызовам.

И нынешняя ситуация, создавшаяся неопределенность, закономерно сказывается на поведении клиентов. Определенное уменьшение объема вкладов ЦБ счел вполне естественным. “Однако падение депозитов намного меньше, чем ожидалось в случае столь глубокого кризиса. И на ранних этапах распространения эпидемии, и в дни войны поведение общества является четким показателем высокого уровня доверия к финансовой системе. Можно констатировать, что в настоящее время темпы сокращения депозитов значительно замедлились, кроме того, есть и положительные тенденции”, - сказали в ЦБ.

Текущий уровень ликвидности капитала банков дает Центральному банку достаточные основания сделать вывод, что в текущей ситуации система продолжает нормально работать.

Объясняя сокращение депозитов на своей пресс-конференции 27 октября, председатель Центробанка, в частности, сказал, что депозиты ушли из банковской системы не из-за проблем, а по нескольким причинам. Вследствие COVID-19 и общей экономической ситуации, есть некоторое снижение доходов домашних хозяйств и люди компенсируют это прежними сбережениями. Многие уехавшие на передовую, сняли деньги со своих вкладов, оставив их дома в виде наличных, многие перевели их на счета фондов, содействующих армии и Арцаху.

Анна Григорян