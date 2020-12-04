Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция не достигла своей основной цели

“Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 декабря примет участие в военном параде в Баку. Директор Института востоковедения, академик Рубен Сафрастян в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” отметил, что участие Эрдогана в параде преследует несколько целей. Во-первых, для него важно показать населению своей страны, что победа Азербайджана принадлежит и им. Заметим, что лично президент Турции, а также рейтинг возглавляемой им партии в последнее время переживал большой спад. В Турции есть и довольно много финансовых проблем. Все это будет использовано Эрдоганом для повышения его рейтинга. Во-вторых, он преследует цель - показать миру, что Турция является участником процессов, происходящих на Южном Кавказе, и в этом контексте она также является хозяином победы. Таким образом, послание участия направлено как внутренней аудитории, так и внешнему миру.

Достигла ли Турция поставленных перед собой целей, то есть, насколько она смогла увеличить свое присутствие на Южном Кавказе? По глубокому убеждению собеседника газеты, Турция не достигла поставленной перед ней основной цели - законного размещения своих вооруженных сил на Южном Кавказе”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.