Газета “Айастани Анрапетутюн”: Забыты ли Шаумян и Геташен?

“Верховный Совет Армянской ССР и Национальный совет Нагорного Карабаха в пункте 5 решения о воссоединении, принятого 1 декабря 1989 года, обязуются также представлять национальные интересы армянского населения Шаумянского района и Геташенского подрайона Северного Арцаха.

“Это было единственным решением, в котором был затронут вопрос Шаумяна и Геташена, и была взята ответственность представлять наши интересы”, - сказал в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” член Союза “Шаумян - Геташен” Артур Казарян, напомнив, что после воссоединения в Верховный Совет Армянской ССР были избраны 11 депутатов из Арцаха, которые сформировали депутатскую группу “Арцах”.

Сегодня в статусе Шаумянского района и Геташенского подрайона оказался и ряд районов Арцаха. Та же история, кажется, повторяется и для жителей тех районов Арцаха, дома и имущество которых перешли во владение Азербайджана. Учитывая свой опыт, Артур Казарян призывает госструктуры, чтобы все было документировано, всех этих людей зарегистрировали, дали статус, и чтобы государство поддерживало бы с ними постоянную связь”.

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