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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Актуальна консолидация всех армянских ресурсов

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Актуальна консолидация всех армянских ресурсов

“Вскоре после установления режима прекращения огня в третьей арцахской войне Азербайджан и Турция сделали множество провокационных заявлений, представляя реальность и процессы через призму своих интересов. Такое развитие событий было вполне предсказуемым при наличии трехстороннего заявления с множеством неопределенных моментов. Все пункты документа дают исчерпывающий ответ лишь на два вопроса арцахского конфликта: установление режима прекращения огня и соответствующий мандат российских миротворцев. Дипломатические баталии по вышеупомянутым открытым вопросам неизбежны. Поэтому консолидация всего потенциала и ресурсов Армении, Арцаха и диаспоры является необходимой. Решается один из важнейших вопросов в истории нашей государственности, который сегодня, как никогда, требует единства”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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