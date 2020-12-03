Роухани заявил Эрдогану, что Иран в нужное время отомстит за убийство ученого- ядерщика

Тегеран в нужное время отомстит за убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в четверг в ходе телефонных переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

"Месть за кровь убитого в подходящее время является правом правительства Ирана", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, цитирует иранского президента агентство Tasnim.

Роухани также отметил, что "если противоположная сторона (речь о США и ЕС - прим. ТАСС) будет выполнять свои обязательства в рамках ядерной сделки, то Иран вернется к исполнению соглашения".

27 ноября произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и впоследствии умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.